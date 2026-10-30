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30.10.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Mittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Amrize. Zuletzt ging es für die Amrize-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 33,88 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 33,88 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'816 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Amrize-Aktie bei 33,68 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,61 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 450'951 Amrize-Aktien.
Bei 51,34 CHF markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,53 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 11,89 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Amrize-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,580 USD aus. Amrize liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,02 USD gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.77 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,43 USD je Amrize-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Amrize am 30.10.2026
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