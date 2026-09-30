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30.09.2026 16:29:00

Amrize Aktie News: Amrize legt am Nachmittag zu

Amrize Aktie News: Amrize legt am Nachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Amrize. Im SIX SX-Handel gewannen die Amrize-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Amrize
31.31 CHF -0.44%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 31,59 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'892 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Amrize-Aktie bei 31,77 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,53 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 590'034 Amrize-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.09.2026 bei 30,86 CHF. Abschläge von 2,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Amrize seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,606 USD je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 hat Amrize in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,86 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,52 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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