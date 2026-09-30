Amrize Aktie News: Amrize legt am Mittwochmittag zu

Um 12:28 Uhr ging es für das Amrize-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 31,51 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'913 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Amrize-Aktie bei 31,77 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,53 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 254'812 Amrize-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amrize-Aktie somit 38,62 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.09.2026 bei 30,86 CHF. Mit Abgaben von 2,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,606 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amrize am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,86 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 3.49 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 3.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Amrize-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,52 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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