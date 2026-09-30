Amrize Aktie News: Amrize zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Die Amrize-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 31,65 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'008 Punkten tendiert. Die Amrize-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,69 CHF aus. Bei 31,53 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 26'383 Stück.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 30,86 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 2,50 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,606 USD je Amrize-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Amrize am 06.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 3.49 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.24 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Amrize veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,52 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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