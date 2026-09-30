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30.09.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Amrize zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Amrize Aktie News: Amrize zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Die Aktie von Amrize zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Amrize-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 31,65 CHF.

Amrize
31.71 CHF 0.83%
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Die Amrize-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 31,65 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'008 Punkten tendiert. Die Amrize-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,69 CHF aus. Bei 31,53 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 26'383 Stück.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 30,86 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 2,50 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,606 USD je Amrize-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Amrize am 06.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 3.49 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.24 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Amrize veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,52 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’947.95 30.09.2026 10:46:45
Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SPSB7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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