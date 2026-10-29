Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 34,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'800 Punkten liegt. Der Kurs der Amrize-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,48 CHF zu. Bei 30,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 2'094'708 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,85 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 13,35 Prozent Luft nach unten.

Amrize-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,580 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Amrize hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Amrize veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,44 USD je Aktie in den Amrize-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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