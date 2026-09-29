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29.09.2026 16:29:00

Amrize Aktie News: Amrize gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Amrize Aktie News: Amrize gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amrize. Zuletzt stieg die Amrize-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 31,71 CHF.

Amrize
31.45 CHF -1.12%
Kaufen Verkaufen

Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 31,71 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'951 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 32,03 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 31,62 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 672'969 Amrize-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 61,90 Prozent Plus fehlen der Amrize-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2026 Kursverluste bis auf 30,86 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amrize-Aktie 2,68 Prozent sinken.

Amrize-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,606 USD belaufen. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,52 USD je Amrize-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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