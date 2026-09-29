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Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

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29.09.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize zeigt sich am Mittag gestärkt

Amrize Aktie News: Amrize zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Amrize. Im SIX SX-Handel gewannen die Amrize-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Amrize
31.67 CHF -0.43%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Amrize-Papiere um 12:28 Uhr 1,6 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'020 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Amrize-Aktie bei 31,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 31,62 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 260'799 Amrize-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amrize-Aktie ist somit 61,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 30,86 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,17 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Amrize seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,606 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Amrize am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 0,86 USD je Aktie verdient. Amrize hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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