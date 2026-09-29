Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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29.09.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Amrize. Das Papier von Amrize konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 31,56 CHF.
Das Papier von Amrize konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 31,56 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'955 Punkten notiert. Die Amrize-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,62 CHF an. Bei 31,62 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'111 Amrize-Aktien.
Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 62,67 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,86 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,606 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Amrize hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Amrize dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amrize ein EPS in Höhe von 2,52 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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