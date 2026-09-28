Amrize Aktie News: Amrize am Montagnachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr stieg die Amrize-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 31,76 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'999 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Amrize-Aktie bis auf 31,88 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,55 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 604'175 Amrize-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 51,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 61,65 Prozent Luft nach oben. Am 18.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,86 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,83 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,606 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amrize am 06.08.2026. Es stand ein EPS von 0,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amrize noch ein Gewinn pro Aktie von 0,86 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Amrize-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,52 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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