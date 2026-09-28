Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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28.09.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Mittag freundlich
Die Aktie von Amrize gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Amrize-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 31,60 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Amrize-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 31,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'975 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amrize-Aktie bei 31,88 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,55 CHF. Bisher wurden via SIX SX 241'450 Amrize-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amrize-Aktie ist somit 62,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2026 bei 30,86 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Amrize-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,606 USD belaufen. Am 06.08.2026 lud Amrize zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,86 USD. Im letzten Jahr hatte Amrize einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,52 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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