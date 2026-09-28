Amrize Aktie News: Amrize steigt am Montagvormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 31,73 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'069 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Amrize-Aktie bis auf 31,86 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,55 CHF. Von der Amrize-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27'834 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amrize-Aktie somit 38,20 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 30,86 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 2,74 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,606 USD belaufen. Am 06.08.2026 lud Amrize zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amrize ein EPS von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 3.49 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.24 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amrize-Aktie in Höhe von 2,52 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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