Amrize Aktie News: Amrize am Freitagnachmittag mit Kursplus

Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 35,96 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'406 Punkten liegt. Die Amrize-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,31 CHF aus. Bei 35,97 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 769'363 Amrize-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 42,77 Prozent Luft nach oben. Am 25.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,10 CHF ab. Mit Abgaben von 2,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,603 USD belaufen. Am 06.08.2026 hat Amrize in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 3.49 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amrize-Aktie in Höhe von 2,57 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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