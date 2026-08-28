Amrize Aktie News: Amrize am Freitagmittag kaum verändert

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Amrize-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 35,82 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'410 Punkten steht. Die Amrize-Aktie legte bis auf 36,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Amrize-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,78 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 35,97 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 218'119 Amrize-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 51,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie. Am 25.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 2,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,603 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Amrize gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.49 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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