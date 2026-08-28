Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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28.08.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize verteuert sich am Vormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Amrize. Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 35,90 CHF.
Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 35,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'433 Punkten notiert. Bei 36,00 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,97 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33'785 Amrize-Aktien.
Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,01 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,10 CHF am 25.08.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amrize-Aktie 2,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,603 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 06.08.2026 legte Amrize die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 USD, nach 0,86 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.49 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Amrize wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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