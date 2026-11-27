Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 36,72 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'888 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amrize-Aktie bei 36,81 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,35 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 396'123 Stück.

Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 39,81 Prozent Luft nach oben. Bei 29,85 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Amrize-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,579 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 28.10.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,02 USD gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.77 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Amrize am 23.02.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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