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27.11.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize legt am Freitagmittag zu
Die Aktie von Amrize gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Amrize zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 36,60 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Amrize-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 36,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'862 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Amrize-Aktie bei 36,65 CHF. Bei 36,35 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 147'921 Amrize-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,27 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,85 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Mit Abgaben von 18,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,579 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Amrize gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 3.77 Mrd. USD gegenüber 3.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 23.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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