Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’598 0.4%  SPI 20’600 0.5%  Dow 52’378 0.0%  DAX 25’591 0.7%  Euro 0.9226 -0.2%  EStoxx50 6’165 0.8%  Gold 4’060 1.2%  Bitcoin 66’889 1.0%  Dollar 0.8295 0.2%  Öl 114.3 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Holcim1221405ABB1222171Partners Group2460882Sandoz124359842Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Druck aus China: Geraten die Aktien von Samsung und SK hynix ins Wanken?
Musks Rezept gegen den US-Schuldenberg: KI und Robotik - was das für Tesla bedeutet
BigBear.ai-Aktie gibt kräftig nach: Umsatz steigt - Verlust wird deutlich ausgeweitet
Logitech-Aktie: Ergebnis über Erwartungen
PayPal-Aktie steigt dennoch: Zahlungsdienstleister meldet enttäuschende Zahlen
Suche...
ETF Sparplan

Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2026 16:29:00

Amrize Aktie News: Anleger schicken Amrize am Dienstagnachmittag ins Plus

Amrize Aktie News: Anleger schicken Amrize am Dienstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Amrize gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Amrize-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Amrize
32.89 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Amrize-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 32,87 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'596 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Amrize-Aktie bis auf 33,12 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 32,37 CHF. Von der Amrize-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 718'333 Stück gehandelt.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 9,19 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,580 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amrize am 06.08.2026. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Am 03.11.2027 wird Amrize schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,44 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie

Amrize-Aktie tiefer: Mario Gross wird Chef von Building Envelope

Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück

Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen


Bildquelle: Amrize
In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amrize

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Amrize

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:33 Logo WHS SAP: 26 % Cloud-Wachstum – zündet KI jetzt die Aktie?
15:21 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bayer AG
14:49 Rückversicherer als Profiteure der Klimaanpassung
09:43 Marktüberblick: Bayer, Fraport und flatexDEGIRO gesucht
09:29 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
09:26 SMI startet freundlich in die neue Woche
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Positiver Wochenstart
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’186.54 19.92 SYBKYU
Short 15’495.69 13.98 SNBC4U
Short 16’089.03 8.87 S0B82U
SMI-Kurs: 14’597.63 27.10.2026 17:31:55
Long 13’985.71 19.52 SWBSHU
Long 13’668.55 13.72 SKBVGU
Long 13’097.42 8.95 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Amrize 32.89 0.82% Amrize

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
UBS-Aktie freundlich: Chef Ermotti stellt sich parlamentarischer Befragung zur „Lex UBS“
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
PayPal-Aktie steigt dennoch: Zahlungsdienstleister meldet enttäuschende Zahlen
Novartis-Aktie im Aufwind: Pharmariese zurück auf Wachstumskurs - Forschungs-Flop belastet Ergebnis
Erste Schätzungen: Plug Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Musks Rezept gegen den US-Schuldenberg: KI und Robotik - was das für Tesla bedeutet

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.