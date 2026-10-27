Amrize Aktie News: Anleger schicken Amrize am Dienstagnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das Amrize-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 32,87 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'596 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Amrize-Aktie bis auf 33,12 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 32,37 CHF. Von der Amrize-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 718'333 Stück gehandelt.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 9,19 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,580 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amrize am 06.08.2026. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Am 03.11.2027 wird Amrize schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,44 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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