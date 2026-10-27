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27.10.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize steigt am Mittag
Die Aktie von Amrize zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 32,99 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Amrize zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 32,99 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'591 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Amrize-Aktie bei 33,03 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,37 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 237'760 Amrize-Aktien.
Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie. Bei 29,85 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,580 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amrize am 06.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.49 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Amrize-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,44 USD je Amrize-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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