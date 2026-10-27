Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Amrize-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 32,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'549 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Amrize-Aktie bei 32,55 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amrize-Aktie bisher bei 32,37 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,37 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 50'487 Amrize-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 36,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,85 CHF ab. Mit Abgaben von 8,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Amrize-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,580 USD belaufen. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Amrize veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie

Amrize-Aktie tiefer: Mario Gross wird Chef von Building Envelope

Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück

Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen