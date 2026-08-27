Amrize Aktie News: Amrize am Donnerstagnachmittag mit Kursverlusten

Um 16:28 Uhr rutschte die Amrize-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 35,90 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'330 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Amrize-Aktie bis auf 35,87 CHF. Mit einem Wert von 36,12 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 665'680 Amrize-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 43,01 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,10 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,23 Prozent.

Für Amrize-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,603 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amrize am 06.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,86 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,74 Prozent auf 3.49 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Amrize Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amrize ein EPS in Höhe von 2,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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