Amrize Aktie News: Amrize wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 36,17 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'440 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Amrize-Aktie bei 36,04 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,12 CHF. Der Tagesumsatz der Amrize-Aktie belief sich zuletzt auf 260'149 Aktien.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 41,94 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,10 CHF am 25.08.2026. Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 3,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,603 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amrize am 06.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,57 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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