Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9370 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’605 0.2%  Bitcoin 64’367 1.1%  Dollar 0.8043 -0.1%  Öl 89.6 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
Suche...

Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit Kursabschlägen

Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Amrize gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Amrize-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 36,19 CHF.

Amrize
36.14 CHF -1.04%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 36,19 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'434 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Amrize-Aktie bei 36,04 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,12 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 75'223 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,34 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2026. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 29,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 35,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,603 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 06.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amrize noch ein Gewinn pro Aktie von 0,86 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie

Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück

Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen

Amrize übernimmt Rapid Redi-Mix in Texas - Aktie im Minus


Bildquelle: Amrize
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amrize

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?