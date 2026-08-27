Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 36,19 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'434 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Amrize-Aktie bei 36,04 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,12 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 75'223 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,34 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2026. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 29,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 35,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,603 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 06.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amrize noch ein Gewinn pro Aktie von 0,86 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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