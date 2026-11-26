Im SIX SX-Handel gewannen die Amrize-Papiere um 16:28 Uhr 3,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'838 Punkten liegt. Bei 36,16 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 387'826 Amrize-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Amrize-Aktie ist somit 41,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amrize-Aktie 21,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,579 USD. Im Vorjahr erhielten Amrize-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 28.10.2026 hat Amrize die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,43 Prozent auf 3.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Amrize am 23.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,34 USD je Amrize-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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