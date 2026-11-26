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26.11.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Mittag fester
Die Aktie von Amrize gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Amrize zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,1 Prozent auf 35,93 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Amrize-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 35,93 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'807 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Amrize-Aktie bei 36,08 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 261'229 Amrize-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amrize-Aktie 42,89 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (29,85 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 16,92 Prozent Luft nach unten.
Für Amrize-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,579 USD ausgeschüttet werden. Am 28.10.2026 legte Amrize die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Amrize mit einem Umsatz von insgesamt 3.77 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,43 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.02.2027 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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