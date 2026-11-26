Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 35,70 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'807 Punkten liegt. Bei 35,94 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 35,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 55'770 Amrize-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,81 Prozent hinzugewinnen. Bei 29,85 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie.

Amrize-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,579 USD aus. Am 28.10.2026 äusserte sich Amrize zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.45 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 23.02.2027 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,34 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie

Amrize-Aktie sinkt: Konzern tärkt US-Präsenz mit Zementterminal in Memphis

Amrize-Aktie dreht dennoch ins Plus: Schwache Zahlen belasten - Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen

Amrize-Aktie tiefer: Mario Gross wird Chef von Building Envelope