Amrize Aktie News: Amrize schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,1 Prozent auf 36,42 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'580 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amrize-Aktie bei 36,59 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 35,97 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'021'441 Amrize-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 29,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,10 CHF am 25.08.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amrize-Aktie 3,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,603 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Amrize am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3.49 Mrd. USD gegenüber 3.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Amrize Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,57 USD je Amrize-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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