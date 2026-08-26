Amrize Aktie News: Amrize macht am Mittwochmittag Boden gut

Im SIX SX-Handel gewannen die Amrize-Papiere um 12:28 Uhr 2,7 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'589 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Amrize-Aktie sogar auf 36,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,97 CHF. Bisher wurden via SIX SX 496'291 Amrize-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 41,55 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 35,10 CHF. Mit Abgaben von 3,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,603 USD. Im Vorjahr erhielten Amrize-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Amrize gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amrize ein EPS von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 3.49 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.24 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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