Amrize Aktie News: Amrize am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 35,98 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'577 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Amrize-Aktie bis auf 36,02 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 35,97 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 123'854 Amrize-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.08.2026 bei 35,10 CHF. Mit Abgaben von 2,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,603 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amrize am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 USD, nach 0,86 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 3.49 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amrize ein EPS in Höhe von 2,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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