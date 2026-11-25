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25.11.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Amrize gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 34,25 CHF.
Die Amrize-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 34,25 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'730 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Amrize-Aktie sogar auf 35,08 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 34,54 CHF. Bisher wurden via SIX SX 498'304 Amrize-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 29,85 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,579 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Amrize veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amrize ein EPS von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Amrize im vergangenen Quartal 3.77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amrize 3.45 Mrd. USD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Amrize am 23.02.2027 vorlegen.
Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,34 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Amrize am 25.11.2026
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