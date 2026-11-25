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25.11.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Amrize. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 34,93 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die Amrize-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 34,93 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'849 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Amrize-Aktie bei 35,08 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,54 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 253'136 Amrize-Aktien.
Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 51,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 46,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,85 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 14,54 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,579 USD belaufen. Amrize liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 USD gegenüber 1,00 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amrize in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.77 Mrd. USD im Vergleich zu 3.45 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Amrize wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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