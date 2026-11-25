Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 34,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'858 Punkten notiert. In der Spitze legte die Amrize-Aktie bis auf 34,73 CHF zu. Bei 34,54 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 90'145 Amrize-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,34 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amrize-Aktie mit einem Kursplus von 48,38 Prozent wieder erreichen. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,85 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,579 USD je Amrize-Aktie. Amrize gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 3.77 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Amrize am 23.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,34 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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