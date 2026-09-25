Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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25.09.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 31,33 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Amrize-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 31,33 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'943 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 31,48 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 31,13 CHF. Zuletzt wechselten 744'011 Amrize-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 38,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 30,86 CHF fiel das Papier am 18.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 1,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,603 USD. Im Vorjahr erhielten Amrize-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 06.08.2026 hat Amrize in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Amrize im vergangenen Quartal 3.49 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amrize 3.24 Mrd. USD umsetzen können.
Amrize wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.
Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,52 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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