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25.09.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Amrize Aktie News: Amrize präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die Aktie von Amrize gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 31,33 CHF.

Amrize
31.26 CHF -0.19%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 31,33 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'971 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amrize-Aktie bei 31,48 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,13 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 318'114 Amrize-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 51,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amrize-Aktie ist somit 63,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2026 bei 30,86 CHF. Abschläge von 1,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Amrize seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,603 USD je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amrize 0,86 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,52 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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