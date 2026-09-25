Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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25.09.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Amrize. Die Amrize-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 31,15 CHF.
Die Amrize-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 31,15 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'983 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amrize-Aktie bisher bei 31,22 CHF. Bei 31,13 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 44'430 Amrize-Aktien gehandelt.
Bei 51,34 CHF markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 64,82 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.09.2026 bei 30,86 CHF. Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 0,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,603 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Amrize hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 03.11.2026 gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,52 USD je Amrize-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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