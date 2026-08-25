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25.08.2026 16:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag im Minus

Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag im Minus

Die Aktie von Amrize gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 35,43 CHF.

Amrize
35.20 CHF -4.21%
Kaufen Verkaufen

Die Amrize-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,3 Prozent auf 35,43 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'494 Punkten steht. In der Spitze büsste die Amrize-Aktie bis auf 35,15 CHF ein. Bei 36,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1'253'407 Amrize-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amrize-Aktie ist somit 44,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,15 CHF am 25.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,603 USD. Im Vorjahr erhielten Amrize-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amrize am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.49 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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