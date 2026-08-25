Amrize Aktie News: Amrize am Mittag mit Kurseinbussen

Die Amrize-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 35,84 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'478 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amrize-Aktie bisher bei 35,28 CHF. Bei 36,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 668'684 Amrize-Aktien umgesetzt.

Bei 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,25 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 35,28 CHF. Mit Abgaben von 1,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,603 USD je Amrize-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amrize am 06.08.2026. Das EPS lag bei 0,86 USD. Im letzten Jahr hatte Amrize einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.49 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amrize einen Umsatz von 3.24 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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