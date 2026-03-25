Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag gefragt

Um 09:28 Uhr wies die Amrize-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 44,36 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 12'663 Punkten steht. Der Kurs der Amrize-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,50 CHF zu. Bei 44,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 54'256 Amrize-Aktien.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,631 USD. Am 17.02.2026 lud Amrize zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.84 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.85 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 27.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Amrize-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,84 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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