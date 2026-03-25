Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’707 1.5%  SPI 17’728 1.5%  Dow 46’124 -0.2%  DAX 23’039 1.8%  Euro 0.9161 0.1%  EStoxx50 5’674 1.7%  Gold 4’566 2.1%  Bitcoin 56’071 0.8%  Dollar 0.7888 0.1%  Öl 98.3 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an
Novo Nordisk-Aktie höher: Mit Abnehm-Pille und Triple-Wirkstoff auf Wachstumskurs
Merck & Co.-Aktie: Anleger blicken auf mögliche Milliarden-Übernahme im Biotech-Sektor
Daimler-Truck-Aktie schwächer: Personalvorstand geht - Nachfolgerin steht fest
Vaudoise-Aktie deutlich höher: Gewinn auf neuem Rekordhoch - höhere Dividende?
Suche...
eToro entdecken

Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.03.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag gefragt

Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag gefragt

Die Aktie von Amrize zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Amrize-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Amrize
44.17 CHF 0.55%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Amrize-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 44,36 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 12'663 Punkten steht. Der Kurs der Amrize-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,50 CHF zu. Bei 44,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 54'256 Amrize-Aktien.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,631 USD. Am 17.02.2026 lud Amrize zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.84 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.85 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 27.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Amrize-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,84 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie

Amrize-Aktie tiefrot: Zwei Neuzugänge für Verwaltungsrat vorgeschlagen

Amrize-Aktie zieht an: Zahlen, Sonderdividende und Aktienrückkaufprogramm geben Rückenwind

Ausblick Amrize: Solides Wachstum erwartet - Aufschwung in Sicht


Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amrize

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?