Im SIX SX-Handel kam die Amrize-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 33,98 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'702 Punkten steht. In der Spitze legte die Amrize-Aktie bis auf 34,38 CHF zu. In der Spitze fiel die Amrize-Aktie bis auf 33,96 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,01 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 200'114 Amrize-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 51,09 Prozent Plus fehlen der Amrize-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,579 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amrize am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Amrize hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte Amrize Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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