Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 34,34 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'773 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Amrize-Aktie bei 34,36 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,01 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 37'589 Amrize-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,34 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2026. Mit einem Zuwachs von 49,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,85 CHF am 08.10.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,579 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 28.10.2026 hat Amrize in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,02 USD gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Amrize 3.77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Amrize am 23.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,34 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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