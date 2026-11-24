|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.11.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag freundlich
Die Aktie von Amrize zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 34,34 CHF zu.
Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 34,34 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'773 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Amrize-Aktie bei 34,36 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,01 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 37'589 Amrize-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,34 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2026. Mit einem Zuwachs von 49,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,85 CHF am 08.10.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,579 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 28.10.2026 hat Amrize in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,02 USD gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Amrize 3.77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Amrize am 23.02.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,34 USD je Amrize-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie
Amrize-Aktie sinkt: Konzern tärkt US-Präsenz mit Zementterminal in Memphis
Amrize-Aktie dreht dennoch ins Plus: Schwache Zahlen belasten - Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen
Amrize-Aktie tiefer: Mario Gross wird Chef von Building Envelope
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amrize
|
09:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Börse Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Gewinne in Zürich: SMI liegt zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
23.11.26
|SMI aktuell: SMI bewegt sich am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Amrize Aktie News: Amrize am Mittag billiger (finanzen.ch)
Analysen zu Amrize
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI auf Richtungssuche -- DAX mit kleinem Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ist die Richtung unklar. Der DAX zeigt sich unterdessen etwas tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.