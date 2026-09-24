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24.09.2026 16:29:00

Amrize Aktie News: Amrize verliert am Nachmittag

Amrize Aktie News: Amrize verliert am Nachmittag

Die Aktie von Amrize gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amrize-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 31,24 CHF ab.

Amrize
31.32 CHF -0.16%
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Die Amrize-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 31,24 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'946 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Amrize-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,15 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 31,34 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 602'428 Amrize-Aktien.

Bei 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amrize-Aktie 64,34 Prozent zulegen. Am 18.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,86 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Amrize-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,603 USD aus. Am 06.08.2026 legte Amrize die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 3.49 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Amrize-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,52 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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