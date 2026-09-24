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24.09.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Mittag auf rotem Terrain

Amrize Aktie News: Amrize am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 31,27 CHF.

Amrize
31.32 CHF -0.16%
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Die Amrize-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 31,27 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'903 Punkten liegt. Bei 31,15 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 31,34 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 206'810 Amrize-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amrize-Aktie somit 39,09 Prozent niedriger. Am 18.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,86 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 1,31 Prozent wieder erreichen.

Für Amrize-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,603 USD ausgeschüttet werden. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.49 Mrd. USD – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amrize 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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