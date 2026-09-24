Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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24.09.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Anleger schicken Amrize am Donnerstagvormittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 31,31 CHF.
Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 31,31 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'910 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amrize-Aktie bisher bei 31,26 CHF. Bei 31,34 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 12'098 Amrize-Aktien gehandelt.
Bei 51,34 CHF markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amrize-Aktie mit einem Kursplus von 63,97 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,86 CHF. Dieser Wert wurde am 18.09.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amrize-Aktie 1,44 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,603 USD. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,86 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Amrize im vergangenen Quartal 3.49 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amrize 3.24 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,52 USD je Aktie in den Amrize-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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