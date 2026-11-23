Die Amrize-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 33,77 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'700 Punkten steht. Die Amrize-Aktie sank bis auf 33,02 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,02 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 713'651 Amrize-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Gewinne von 52,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 29,85 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,594 USD. Im Vorjahr erhielten Amrize-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Amrize liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent auf 3.77 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 23.02.2027 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,34 USD je Amrize-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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