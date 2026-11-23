Die Amrize-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 33,58 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'652 Punkten steht. Im Tief verlor die Amrize-Aktie bis auf 33,02 CHF. Bei 33,02 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 344'788 Amrize-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,85 CHF am 08.10.2026. Mit Abgaben von 11,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Amrize seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,594 USD je Aktie ausschütten. Am 28.10.2026 legte Amrize die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.77 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,34 USD je Amrize-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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