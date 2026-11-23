|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.11.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Mittag billiger
Die Aktie von Amrize gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amrize-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 33,58 CHF ab.
Die Amrize-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 33,58 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'652 Punkten steht. Im Tief verlor die Amrize-Aktie bis auf 33,02 CHF. Bei 33,02 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 344'788 Amrize-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,85 CHF am 08.10.2026. Mit Abgaben von 11,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Amrize seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,594 USD je Aktie ausschütten. Am 28.10.2026 legte Amrize die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.77 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,34 USD je Amrize-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie
Amrize-Aktie sinkt: Konzern tärkt US-Präsenz mit Zementterminal in Memphis
Amrize-Aktie dreht dennoch ins Plus: Schwache Zahlen belasten - Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen
Amrize-Aktie tiefer: Mario Gross wird Chef von Building Envelope
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amrize
|
12:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Mittag billiger (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Zürich: SLI mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Amrize Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Amrize (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Amrize Aktie News: Amrize steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Amrize
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI leicht freundlicher -- DAX setzt zur Gegenbewegung an -- Asien stabilisiert sich - Börse Tokio zu
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.