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23.11.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Amrize
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Amrize. Zuletzt ging es für die Amrize-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 33,21 CHF.
Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 33,21 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'552 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Amrize-Aktie bei 33,02 CHF. Bei 33,02 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 51'008 Amrize-Aktien.
Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,59 Prozent hinzugewinnen. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,85 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,12 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,594 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amrize am 28.10.2026. In Sachen EPS wurden 1,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amrize 1,00 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 3.77 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte Amrize Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amrize ein EPS in Höhe von 2,34 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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