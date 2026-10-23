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23.10.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag behauptet
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Amrize. Bei der Amrize-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 32,20 CHF.
Die Amrize-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr bei 32,20 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'451 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Amrize-Aktie bis auf 33,07 CHF. Der Kurs der Amrize-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,20 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,44 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'275'378 Amrize-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie. Bei 29,85 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,580 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 06.08.2026 äusserte sich Amrize zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 3.49 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Amrize dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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