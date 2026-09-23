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Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

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23.09.2026 16:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag mit Abschlägen

Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Amrize gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Amrize-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 31,47 CHF ab.

Amrize
31.37 CHF -1.71%
Kaufen Verkaufen

Die Amrize-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 31,47 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'978 Punkten steht. Der Kurs der Amrize-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,18 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,06 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 716'095 Amrize-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 38,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 30,86 CHF fiel das Papier am 18.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,603 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Amrize am 06.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amrize noch ein Gewinn pro Aktie von 0,86 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,74 Prozent auf 3.49 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Amrize veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,52 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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