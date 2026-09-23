Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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23.09.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Mittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 31,78 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Amrize-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 31,78 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'964 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Amrize-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,65 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 32,06 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 274'395 Amrize-Aktien.
Bei 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amrize-Aktie. Am 18.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,86 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,603 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 06.08.2026 vor. Das EPS lag bei 0,86 USD. Im letzten Jahr hatte Amrize einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Amrize im vergangenen Quartal 3.49 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amrize 3.24 Mrd. USD umsetzen können.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Amrize veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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