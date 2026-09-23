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Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

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23.09.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag im Aufwind

Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Amrize gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Amrize-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Amrize
32.22 CHF 0.96%
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 32,02 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'999 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Amrize-Aktie bei 32,24 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 32,06 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 33'708 Amrize-Aktien.

Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amrize-Aktie 60,34 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,86 CHF am 18.09.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 3,62 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,603 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amrize am 06.08.2026. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,74 Prozent auf 3.49 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Amrize Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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