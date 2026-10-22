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22.10.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Die Aktie von Amrize gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amrize-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 31,78 CHF ab.

Amrize
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Die Amrize-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 31,78 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'519 Punkten notiert. Die Amrize-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,72 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,79 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 26'383 Amrize-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amrize-Aktie somit 38,10 Prozent niedriger. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 29,85 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,07 Prozent.

Zuletzt erhielten Amrize-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,580 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Amrize am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Amrize die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,44 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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